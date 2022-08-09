Берлин, , 08:11 — REGNUM Уровень поддержки президента России Владимира Путина среди населения ФРГ и Австрии является выским. Об этом 9 августа написал обозреватель Герхард Лехнер в своей статье в газете Wiener Zeitung.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил Лехнер, впечатление о том, что жители Германии и Австрии якобы единодушно поддерживают киевский режим, является ложным и среди них есть серьёзное количество поддерживающих Москву.

При этом обозреватель добавил, что, по его мнению, такая «странная» благосклонность к президенту РФ и в целом к России в говорящем на немецком языке пространстве связана с тем, что Путин «импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой».

Помимо того, он уточнил, что среди населения Германии и Австрии нарастает недовольство экономическими последствиями санкций Запада против России.

«Растущая инфляция, грозящий дефицит газа и чудовищные цены снижают энтузиазм в отношении Украины», — заключил Лехнер.

Как сообщало, 8 августа министр экономики временного правительства Болгарии Никола Стоянов заявил о «вероятной неспособности » официальной Софии обеспечить бесперебойное энергообеспечение страны.