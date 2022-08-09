Тбилиси, 9 августа, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Требования ряда оппозиционных партий Грузии ввести визы и другие ограничения в отношении граждан России вредят восстановлению туристической отрасли. Об этом 8 августа заявил вице-премьер Грузии, министр экономики Леван Давиташвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

Он отметил, что в стране есть тенденция восстановления туристического сектора, но показатели по числу прибывающих туристов ещё далеки от тех, что были до карантинных ограничений.

«Мы ещё не восстановили те показатели, которые были в сфере туризма в 2019 году, — сказал Давиташвили. — А ложный ажиотаж и создание представления, будто бы в Грузии избыточное количество туристов, вредит той тенденции, которая у нас есть».

Министр отметил, что заявления в оппозиции, что количество российских туристов, прибывших в Грузию в период с января по июнь, на 464% больше, чем в 2021 году, не учитывают, что их меньше на 64%, чем в 2019 году.

Давиташвили напомнил, что визы в Грузии для российских граждан отметили, когда правящей партией в стране была «Единое национальное движение». Теперь же она в оппозиции среди партий, которые требуют вернуть визы.

Напомним, ряд оппозиционных партий в Грузии выступают за введение виз для российских граждан и за ряд экономических ограничений для них. При этом ранее в Нацбанке Грузии заявили, что высокий рост ВВП в стране во многом связан с переездом в страну большого числа жителей РФ.