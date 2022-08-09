Томск, , 08:08 — REGNUM В Томской области 9–12 августа местами сохранится высокая пожарная опасность 4 класса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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В связи с этим спасатели предупредили жителей о возможных ЧС из-за пожаров в поселениях и ландшафтных возгораний.

Кроме того, не исключено задымление территорий, «что может привести к нарушению жизнедеятельности в границах населенных пунктов».

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