Донецк, 9 августа, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по посёлку Гольмовский. Об этом 9 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 7:45 с позиций в Курдюмовке в сторону Гольмовского выпущено шесть снарядов калибра 155 мм, рассказали в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска совершили обстрел Ясиноватой.