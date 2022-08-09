Благовещенск, 9 августа, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Выше на 38,9% стал уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Амурской области на этой неделе в сравнении с предыдущей. Почти 8% заболевших были вакцинированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

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Показатель заболеваемости в регионе составляет 27,88 на 100 тысяч населения. Чаще всего болеют жители Благовещенска и Свободного. Доля детей среди заразившихся составляет 5%, пожилых людей — более 52%. Среди взрослых уровень заболеваемости за неделю вырос почти на 45%.

Как сообщало ИА REGNUM​, остаётся относительно высоким суточное количество заразившихся COVID-19 в Якутии. В ковидных госпиталях республики находятся более 200 пациентов, свободны порядка 32% мест.