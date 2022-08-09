Иркутск, , 08:05 — REGNUM В Иркутской области стали больше ставить прививок от коронавируса. Увеличение активности населения отмечают эпидемиологи региона, сообщает 9 августа минздрав региона.

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Жителей Приангарья призывают к своевременной ревакцинации против коронавирусной инфекции: иммунизация от инфекции значительно облегчает течение заболевания.

Как сообщало ИА, снижение количества жителей, устойчивых к ковиду, наблюдается сейчас в Алтайском крае и других регионах Сибири. Самый низкий показатель отмечен в Томской области — 6,4%, Кузбассе — 6,5%. Чуть выше уровень в Хакасии – 7,4%, Республике Алтай – 7,6%.

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