Чебоксары, , 08:05 — REGNUM В Чувашии на предстоящих муниципальных выборах в сентябре установят видеонаблюдение на избирательных участках, но не в онлайн-режиме. Замглавы ЦИК Чувашии Игорь Михайлов пояснил, что это «всё-таки это дело довольно дорогое», передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ход подготовки к выборам 11 сентября обсудили на планёрке в правительстве. Было отмечено, что на всех избирательных участках планируется установить видеонаблюдение, в настоящее время «есть в наличии 400 камер».

«В первую очередь мы планируем установить камеры на тех участках, где свыше 300 избирателей, — таких участков 508», — сообщил Игорь Михайлов.

По его словам, на данных участках в целом будут голосовать 313 тыс. избирателей, или 77% от имеющих право участвовать в выборах. Оставшиеся участки планируется охватить видеонаблюдением за счёт систем, которые находятся непосредственно в помещениях, — школах и домах культуры.

«Онлайн-трансляция на этих выборах не планируется, поскольку это всё-таки дело довольно дороге. Своими силами и силами органов местного самоуправления мы не справимся, наверное, с организацией данного процесса», — добавил замглавы ЦИК Чувашии.

Записи с камер видеонаблюдения будут храниться в течение трёх месяцев со дня проведения выборов.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии проходят 24 избирательные кампании в 15 муниципальных образованиях. По итогам голосования будут замещены 385 мандатов. В голосовании смогут принять участие 44% избирателей, зарегистрированных в республике.

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