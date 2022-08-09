ЦИК Чувашии объяснил отказ от онлайн-трансляции на выборах
Чебоксары, 9 августа, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В Чувашии на предстоящих муниципальных выборах в сентябре установят видеонаблюдение на избирательных участках, но не в онлайн-режиме. Замглавы ЦИК Чувашии Игорь Михайлов пояснил, что это «всё-таки это дело довольно дорогое», передаёт корреспондент ИА REGNUM .
Ход подготовки к выборам 11 сентября обсудили на планёрке в правительстве. Было отмечено, что на всех избирательных участках планируется установить видеонаблюдение, в настоящее время «есть в наличии 400 камер».
По его словам, на данных участках в целом будут голосовать 313 тыс. избирателей, или 77% от имеющих право участвовать в выборах. Оставшиеся участки планируется охватить видеонаблюдением за счёт систем, которые находятся непосредственно в помещениях, — школах и домах культуры.
Записи с камер видеонаблюдения будут храниться в течение трёх месяцев со дня проведения выборов.
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Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии проходят 24 избирательные кампании в 15 муниципальных образованиях. По итогам голосования будут замещены 385 мандатов. В голосовании смогут принять участие 44% избирателей, зарегистрированных в республике.