Монреаль, Канада, , 08:02 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Аргентины Франсиско Серундоло в первом круге турнира в Монреале (Канада). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 6:3.

Карен Хачанов (сс) Thesupermat

Хачанов четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, шесть ошибок на подаче и 3 из 9 брейков.

Во втором круге турнира Хачанов сыграет с победителем матча между хорватскими теннисистами Марином Чиличем и Борной Чоричем.