Иркутск, , 08:04 — REGNUM Арбитраж Иркутской области взыскал с минфина региона в пользу мэрии Иркутска убытки — 30 894 210 рублей. Средства будут перечислены из казны области, если вердикт не удастся оспорить в вышестоящей инстанции, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В основе спора лежат девять вступивших в силу решений суда, по которым мэрию обязали предоставить истцам жильё по договорам социального найма во внеочередном порядке. При этом объекты должны быть благоустроены и иметь площадь «не менее нормы предоставления (15 кв. м.) с учётом права на дополнительную жилую площадь, но не более 30 кв. м».

Экспертиза установила, что рыночная стоимость квадратного метра в Иркутске в мае 2022 года составляла 114 423 рубля, то есть на обеспечение жильё девяти граждан нужно 30 894 210 рублей.

Истец, полагая, что эти расходы подлежат возмещению за счет средств региона, обратился в суд с соответствующим иском.

Напомним, спор начат в марте 2021 года. В деле речь шла об инвалидах и семьях, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.