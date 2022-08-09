Донецк, 9 августа, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по Ясиноватой. Об этом 9 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В представительстве зафиксировали, что в 6:50 с позиций в Орловке нанесён удар по городу Ясиноватая. Выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ атаковали Донецк.