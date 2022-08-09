Донецк, 9 августа, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также Гольмовский, Макеевка и Ясиноватая были обстреляны киевскими боевиками. Об этом 9 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Уточняется, что в 06:29 (совпадает с мск) украинские нацисты выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, в 06:30 — четыре снаряда калибра 155 мм по Ясиноватой и 06:40 — ещё четыре снаряда калибра 155 мм по Макеевке.

Также указывается, что в 06:50 ВСУ вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив по ней три снаряда калибра 152 мм и в 07:45 — шесть снарядов калибра 155 мм по Гольмовскому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Новокузнецкого транспортно-технологического техникума Егор Сазанович заявил, что в Кемеровской области надеются, что западноевропейским странам и США хватит разума не снабжать Украину оружием, помочь в урегулировании конфликта и понять необходимость денацификации этого государства.