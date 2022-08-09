Оренбург, 9 августа, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер передал жителям Перевальского района в Луганской Народной Республике технику и гуманитарный груз, собранный оренбуржцами. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

В частности, местные школы получили в дар три автобуса. Ещё один автобус выделили стадиону «Шахтер» для перевозки детей на спортивные соревнования. Также подшефному району, имеющему потребность в строительной технике, передан бульдозер.

«Кроме того, передал перевальчанам продукты и предметы первой необходимости от предприятий и жителей Оренбургской области — всего 40 тонн. Наша поддержка очень нужна и важна для жителей Перевальского района», — сказал Паслер.

Добавим, это вторая рабочая поездка оренбургского губернатора в подшефный район. Ранее осуждались вопросы подготовки муниципального образования к зиме и благоустройства социальных объектов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года между Оренбургской областью и Перевальским районом ЛНР подписано соглашение о сотрудничестве.