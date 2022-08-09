Барнаул, , 07:56 — REGNUM В Алтайском крае снижается коллективный иммунитет к COVID-19: 5 августа он составлял 9,6%, а через два дня — 7 августа — уже 7,9%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сайта стопкоронавирус. рф.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Снижение количества жителей, устойчивых к ковиду, наблюдается и в других регионах Сибири. Сейчас самый низкий показатель в Томской области — 6,4%, Кузбассе — 6,5%. Чуть выше уровень в Хакасии – 7,4%, Республике Алтай – 7,6%.

В Алтайском крае продолжается подъём уровня заболеваемости. Ежедневно выявляют уже более 150 случаев. Шестую волну COVID-19 в регионе ожидают в августе–сентябре. В краевом Минздраве призывают заранее поставить прививку. Власти региона создали необходимый запас препаратов и наладили их регулярные поставки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае насчитывается уже 1681 заболевших коронавирусом, в госпиталях находится 231 пациент. По причине роста заболеваемости COVID-19 власти региона могут в самое ближайшее время рассмотреть вопрос о возможности введения эпидограничений, в том числе — масочного режима.

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