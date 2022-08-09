Айова-Сити, США, , 07:55 — REGNUM Как минимум три человека получили серьёзные травмы в результате взрыва в дата-центре компании Google в городе Каунсил-Блаффс в американском штате Айова. Об этом 9 августа сообщило издание SFGATE.

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Взрыв произошёл 8 августа в 11:59 по местному времени (19:59 мск) во время работы электриков на подстанции рядом со зданиями центра обработки данных компании Google. Отмечается, что в ходе работ произошло замыкание и вспышка высоковольтной дуги, которая вызвала взрыв.

Электрики получили сильные ожоги, для их госпитализации были задействованы вертолёт и машины скорой помощи. В полиции штата Айова уточнили, что все пострадавшие находились в сознании.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мощном взрыве в дата-центре компании Google в штате Айова. Предполагается, что со взрывом может быть связан масштабный сбой, который произошёл в работе сервисов Google в ночь на 9 августа.

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