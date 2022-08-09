Ульяновск, 9 августа, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В Ульяновской области осталось практически на одном уровне количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Соответствующие оперативные данные публикует управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям ведомства, 8 августа заражение коронавирусом подтверждено у 92 жителей Ульяновской области, что на двух заболевших меньше, чем было выявлено 7 августа.

Количество проведённых тестирований на коронавирус достигло 2 206 552. По данным федерального оперативного штаба, охват тестированием в Ульяновской области на соответствует установленному нормативному показателю.

Отметим, что резкий рост заболеваемости в регионе регистрируется с начала августа. Рекордное количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области с начала лета подтверждено 7 августа, когда заболели ковидом 94 человека.

Напомним, что Ульяновская область будет перенимать опыт работы Центра экстренной медицинской помощи Пензенской области.

Как сообщалоИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 204 877 случаев заражения коронавирусом, в выздоровел 199 451 пациент, жертвами пандемии стали 4726 жителей.