Тындинский район, , 07:47 — REGNUM В Амурской области во время паводка повреждён ещё один мост в Тындинском районе. Невозможен проезд транспорта на автодороге Восточный — Маревая через реку Гилюй, сообщило ИА Amur. Life.

Размытый пирс Александр Погожев © ИА REGNUM

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По информации издания, из-за размыва насыпи, соединяющей мост и берег, не могут выехать домой вахтовики компании «Транснефть». Когда будет восстановлен проезд, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за паводка прекращено транспортное сообщение более, чем с 30 населёнными пунктами Амурской области. В Зее из-за нехватки топлива и невозможности его доставить введён режим ЧС. Два моста разрушены в Тынде, один — через реку Малая Грязнушка на автодороге Зея — Тыгда.