Пекин, , 07:47 — REGNUM Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжила военные учения и учебные мероприятия вокруг острова Тайвань. Подобные учения не прекратятся и, как ожидается, станут рутинными до воссоединения страны, поскольку материковая часть Китая демонстрирует свою решимость продвигать процесс воссоединения после провокационного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, сообщают китайские эксперты, передает 9 августа газета Global Times.

Корабль ВМС НОАК Mil.ru

По словам аналитиков, учения блокируют остров не только изнутри, но и снаружи, сообщая внешним силам, что НОАК обладает мощными возможностями по сдерживанию территории в регионе, с которыми не могут соперничать даже США.

Командование Восточного военного округа НОАК продолжило реалистичные совместные учения, ориентированные на боевые действия, в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань 8 августа, сосредоточив внимание на совместной противолодочной войне и морских десантных операциях, говорится в заявлении командования Восточного округа НОАК.

По словам аналитиков, на учениях 8 августа дополнительно отрабатывался захват контроля над морем с помощью противолодочных учений. Вооруженные силы Тайваня эксплуатируют устаревшие подводные лодки, которые, тем не менее, должны быть нейтрализованы, если НОАК начнет силовую операцию по воссоединению, сообщил в Global Times военный эксперт из Пекина, пожелавший остаться неназванным.

По словам эксперта, силы возможного внешнего военного вмешательства, такие как США и Япония, располагают более совершенными подводными лодками, особенно США с их атомоходами, поэтому проведение учений по противолодочной борьбе в реальных подводных условиях вокруг острова Тайвань очень важно. По словам эксперта, учения показали, что НОАК может обнаруживать и атаковать вражеские подводные лодки с разных направлений, а также защищаться от их атак.

Старший научный сотрудник Военно-морской исследовательской академии НОАК, Чжан Цзюньшэ сообщил Global Times, что НОАК направила авианосную группу, включающую по крайней мере одну атомную подводную лодку, на продолжающиеся учения вокруг острова, его первые учения по сдерживанию авианосцев. НОАК также эксплуатирует ряд обычных подводных лодок.

«До тех пор, пока тайваньский вопрос не будет решен, подобные учения не прекратятся», — заявил Global Times военный эксперт и телекомментатор из материковой части Китая Сун Чжунпин .

По словам Суна, учения НОАК могут стать рутиной. По его словам, чем дольше остров находится в блокаде, тем больше это свидетельствует о контроле над ним со стороны материка. Отвечая на вопрос об учениях НОАК на очередной пресс, представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сказал, что учения являются прозрачными и профессиональными.

Администрация безопасности на море восточнокитайской провинции Фуцзянь опубликовала 3 августа уведомление, устанавливающее зоны ограничения для учений с 4 по 7 августа, но для учений, стартовавших 8 августа такого уведомления выпущено не было. По словам экспертов, если для дополнительных учений не будут установлены новые ограничительные зоны, то от того, что они не будут угрожать нормальной гражданской деятельности, поэтому, скорее всего, обойдется без боевых стрельб.

Эксперт по военной авиации материковой части Китая Фу Цяньшао сообщил Global Times, что НОАК, как ожидается, продолжит практиковать различные тактические приемы и боевые элементы, включая использование авианосцев и высадку десанта.