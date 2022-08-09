Вашингтон, 9 августа, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Призыв к Западу украинского президента Владимира Зеленского на год закрыть въезд для всех граждан России иронично прокомментировал в своем телеграм-канале 9 августа политолог Владимир Корнилов:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Зеленский призвал закрыть все границы для граждан России и выслать обратно тех, кто уже осел за кордоном. Включая и «хороших», то есть поддерживающих Украину.

Ух ты, это значит, что Зе требует выслать в Россию Фейгина, Евгения Киселева, Ганапольского, Бабченко и прочую нечисть? Круто! Трибунал ждет. Спасибо Зеленскому».

Как сообщало ИА REGNUM, призыв Зеленского о том, чтобы страны Запада запретили въезд на свою территорию жителям России, обнародован в интервью газете The Washington Post. По мнению украинского президента, всех граждан России надо отправить на родину и запретить выезд, независимо от их взглядов.

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