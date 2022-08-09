Ханты-Мансийск, , 07:45 — REGNUM В Нефтеюганске (ХМАО) четвёртый день горит межмуниципальный полигон. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» глава города Эльвира Бугай.

Горит мусорный полигон под Нефтеюганском Пресс-служба горадминистрации Нефтеюганска

Возгорание на межмуниципальном полигоне твёрдых бытовых отходов, расположенном на 24-м км автодороги Нефтеюганск — Пыть-Ях, началось 5 августа.

На протяжении трёх дней в круглосуточном режиме огнеборцы локализовали очаг возгорания. К тушению пожара было привлечено более 20 единиц тяжелой техники и свыше 50 специалистов. Также в ликвидации пожара приняли участие городские службы и подрядные организации.

С открытыми очагами горения сперва вели борьбу с применением огнетушащей смеси и песка.

«В данный момент они ликвидированы, но на территории происходит очаговое тление твердых бытовых отходов в средних слоях на площади до 150 кв. м. В настоящий момент ведется работа по выяснению причин и обстоятельств возгорания», — отметила Эльвира Бугай.

На данный момент ведётся проливка очагов водой и отсыпка песком в круглосуточном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 августа началось возгорание полигона твёрдых бытовых отходов в Кунгурском муниципальном округе Пермского края.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье на полигоне горит мусор