Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Агенты ФБР могли обыскивать поместье экс-президента США Дональда Трампа в штате Флорида в рамках дела о ненадлежащем обращении с документами, что может в дальнейшем создать проблемы для его избирательной кампании. Об этом заявил глава юридического отделения в штабе избирательной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году Марк Элиас на своей странице в Twitter.

ФБР Lragir.am

По его словам, законодательство США позволяет лишить права занимать государственные посты, если будет доказана вина в сокрытии, порче или уничтожения документов. В связи с этим он предположил, что силовики пытались доказать подобные факты в отношении Трампа путем обыска в его поместье.

«Я сознаю юридические проблемы, связанные с применением этого закона, поскольку необходимые требования относительно занятия постов устанавливаются конституцией. Но сама идея того, что кандидату придется доказывать свои права во время избирательной кампании — это блокбастер в американской политике», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские СМИ предположили, что целью обыска ФБР в поместье бывшего главы Белого дома Дональда Трампа являлись документы, которые экс-президент якобы мог вынести из здания администрации. Сам Трамп рассказал, что силовики взломали его личный сейф, чего прежде никогда не делали в отношении других бывших глав государств.

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