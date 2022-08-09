Оренбург, , 07:41 — REGNUM В Оренбурге горожане массово жалуются на работу автобусов. общественного транспорта проверяют работу перевозчиков. Жители недовольны тем, что в вечернее время приходится долго ждать транспорт. Многочисленные жалобы стали поводом для проверки перевозчиков, сообщили в пресс-службе мэрии.

Автобус Http://www.gradkostroma.ru

Чиновники проверили, как перевозчики соблюдают график движения автобусов, курсирующих по городским маршрутам. Начальник управления пассажирского транспорта города Оксана Малышева отметила, что некоторые перевозчики не выпускают на линию автобусы после восьми часов вечера. Один перевозчик курсирует после 19:00 с интервалом в 2,5 часа.

«Мы будем постоянно проверять соблюдение графика движения автобусов. Если потребуется контролировать их работу каждый вечер, мы будем это делать. Главное, чтобы в итоге жители города могли без проблем добраться до дома на общественном транспорте в вечернее время», — подчеркнула Малышева.

Она также заявила, что проверка дала положительный результат. Транспортные компании готовы скорректировать график движения, чтобы он соответствовал пассажиропотоку. Пока перевозчики гарантировали соблюдение интервальности следования транспорта в 20 минут.