Чебоксары, 9 августа, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В Москве задержали и доставили в Чувашию бывшего сотрудника компании «Экра». Её обвинили в хищении более 185 млн рублей предприятия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Уголовное дело возбуждено в отношении экс-руководителя финансово-экономической службы научно-производственного предприятия «Экра». По версии правоохранителей, с января 2010 года по май 2013 года, работая на данной должности, она оказала пособничество бухгалтеру предприятия, скрывая следы преступления.

Как установило следствие, фигурантка уголовного дела создала условия для беспрепятственного хищения средств предприятия, сокрыв от руководства факты внесения бухгалтером ложных сведений о начислении завышенных зарплат работникам и незаконного перечисления с расчётного счета предприятия на свои счета и счета супруга более185 469 000 рублей.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Пособничество в мошенничестве»). В управлении напоминают, что бывший бухгалтер предприятия уже имеет судимость за хищение средств.

Правоохранители также добавляют, что после предъявления обвинения чебоксарка скрывалась от следствия две недели, её местонахождение установили 7 августа и задержали в Москве, доставив в Чебоксары.

В настоящее время фигурантка уголовного дела находится под домашним арестом, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2022 году в Пскове чувашские полицейские задержали находившегося в федеральном розыске подозреваемого в мошенничестве. По данным следствия, в 2008 году он оформил заём в инвестиционной компании на 18 млн рублей для покупки недвижимости в Москве, однако долг и проценты не погашал, на связь не выходил.

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