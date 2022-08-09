Пекин, , 07:35 — REGNUM Набор в китайскую армию второй половины этого года идет полным ходом по всей стране, и в армию привлекается все больше высокообразованных студентов из-за растущего внимания Народно-освободительной армии (НОАК) к развитию интеллекта, информации и навыков, сообщает 9 августа газета Global Times.

Солдаты НОАК Официальное интернет-представительство президента России

Призыв, который совпал с недавним кризисом вокруг Тайваньского пролива после безрассудного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, также привлек внимание пользователей китайской социальной сети Sina Weibo, которые высказались с растущим энтузиазмом по этому поводу.

Благоприятные условия для набора в этом году включают в себя снижение возрастного ценза для аспирантов с 24 до 26 лет, а приоритет будет отдаваться студентам колледжей в научно-технических школах и тем, кто обладает навыками, необходимыми для ведения боевых действий на войне, согласно сообщению Центрального телевидения Китая.

Люди с навыками, необходимыми для ведения боевых действий на войне, включают в себя тех, кто образован в области Интернета, связи и инженерии, а также геодезии и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. Требования направлены на повышение возможностей солдат НОАК в реальном бою.

Благоприятные условия этого года в рамках приема в армию складываются вместе с ускоренным комплексным развитием механизации, информатизации и интеллектуализации китайской армии, заявил 9 августа в интервью Global Times китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин.

«Поскольку НОАК развивается в сторону армии, требующей высокой квалификации, нам больше всего нужны технические эксперты, которые могут быстро научиться управлять передовым и высокотехнологичным оружием в армии», — сказал Сун, отметив, что привлечение большего количества технического персонала помогло бы создать и поддерживать боеспособность и эффективность армии.

НОАК также нуждается в людях и из других областей, таких как специалисты по менеджменту, поскольку научные методы управления также помогут повысить боевую эффективность, отметил Сун.

Китайские пользователи сети также выразили свой энтузиазм по поводу вступления в армию в понедельник. Соответствующие хэштеги на Sina Weibo были просмотрены почти 100 млн раз по состоянию на полдень 9 августа.

«Могут ли они ослабить возрастное ограничение до 36 лет? Я хочу внести свой вклад в воссоединение нашей родины!» — написал пользователь Weibo.

«Я подам заявление о вступлении в армию после того, как стану аспирантом и изучу больше технологий, чтобы служить стране», — сказал другой.

Юй Ци, заявитель из Чжэцзяна, сказал CCTV, что недавняя ситуация в Тайваньском проливе затрагивает сердце каждого гражданина Китая и заставляет их понять, что для обеспечения национальной безопасности требуется сила.