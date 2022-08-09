Кемерово, , 07:35 — REGNUM В Кемеровской области надеются, что западноевропейским странам и США хватит разума не снабжать Украину оружием, помочь в урегулировании конфликта и понять необходимость денацификации этого государства. Об этом сказал директор Новокузнецкого транспортно-технологического техникума Егор Сазанович.

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я очень хочу, чтобы наши ребята вернулись с фронта живыми и здоровыми, целыми и невредимыми, — подчеркнул он. — Помните, ребята, что мы всегда с вами, и всегда поддерживаем вас, нашего президента, нашу страну».

Ранее ИА REGNUMсообщило, что в Херсоне российские силовики задержали диверсанта, разбрасывавшего запрещённые противопехотные мины «Лепесток» и «маячки» для наведения ударов артиллерии по гражданским объектам.