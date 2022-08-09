Ростов-на-Дону, , 07:29 — REGNUM Россия и Алжир впервые проведут антитеррористические учения «Щит пустыни-2022» на алжирской территории, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Впервые в Алжире пройдет совместное российско-алжирское антитеррористическое учение «Щит пустыни-2022». В провинции Бешар Алжирской Народной Демократической Республики прошла вторая — итоговая — планирующая конференция по подготовке к совместному российско-алжирскому учению», — рассказали в ЮВО.

Уточняется, что маневры будут проходить на полигоне Хамагир. Основаая цель учений — отработка навыков по поиску и ликвидации террористов в пустыне. С российской стороны участие примут около 80 военнослужащих с подразделений, дислоцированных на Северном Кавказе. С алжирской стороны также будут принимать участие 80 военных.

Первые совместные антитеррористические учения России и Алжира состоялись в 2021 году. Они проходили на полигоне Тарское в Северной Осетии. В них принимали участие около 200 военных с обеих стран.