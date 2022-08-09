Гай, Оренбургская область, , 07:27 — REGNUM В городе Гае Оренбургской области неадекватный мужчина вызвал подозрение у посетителей банка. Мужчину доставили в полицию. Выяснилось, что оренбуржец стал жертвой мошенничества, сообщили 9 августа в пресс-службе УМВД по региону.

Установлено, что горожанину позвонили по телефону незнакомцы, представившиеся следователями ФСБ и ОБЭП. Они заявили, что на имя гайчанина кто-то пытается оформить генеральную доверенность и снять с карты его деньги. Псевдоследователи убедили мужчину совершить ряд операций якобы для сохранения финансов.

В результате оренбуржец пополнил карту почти на 2 млн рублей, оформил три кредита в банках. После очередного звонка мошенника горожанин пришёл в банк оформить очередной кредит. Посетитель банка, увидев неадекватного мужчину, вызвал полицию.

В общей сложности гайчанин перевёл мошенникам около 5 млн рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Правоохранители в очередной раз обращают внимание на то, что не следует доверять незнакомцам, которые звонят по телефону и просят совершить финансовые операции. Информацию необходимо уточнять в банках.