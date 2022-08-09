Хониара, , 07:25 — REGNUM Посол Китая на Соломоновых островах Ли Мин осудил заявление заместителя госсекретаря США Венди Шерман о том, что контрмеры Китая в связи с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань были «чрезмерной реакцией». Он также опроверг ее заявление о том, что в сотрудничестве в области безопасности между Китаем и Соломоновыми островами отсутствует «прозрачность», сообщает 9 августа газета Global Times.

Венди Шерман U.S. Embassy & Consulates in Brazil

Соответствующие замечания США — это не что иное, как бандитская логика, которая путает черное и белое и в очередной раз раскрывает лицемерие и двойные стандарты США, заявил Ли в ответ на высказывания Шерман во время ее визита на Соломоновы острова. Шерман сказала, что США обеспокоены «чрезмерной реакцией» и сочли разочаровывающим и на самом деле несколько «безответственным» со стороны Китая приостановить дискуссии об изменении климата с США.

Игнорируя заявления Китая, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси нагло продолжила свой визит на Тайвань, злонамеренно посягая на суверенитет Китая, вмешиваясь во внутренние дела Китая, нарушая обязательства, взятые США, и ставя под угрозу мир и стабильность через Тайваньский пролив, посылая серьезный неверный сигнал сепаратистским силам «независимости Тайваня». Вполне естественно, что Китай должен решительно отреагировать, сказал Ли.

Наша позиция законна, разумна и законна. Наши меры решительны и соразмерны. Наши военные учения являются открытыми, прозрачными и профессиональными, соответсвующими нашему внутреннему законодательству, международному праву и общепринятой международной практике и направленными на предупреждение виновных, добавил посол.

Исторические тонкости Тайваньского вопроса предельно ясны, так же, как и факты и статус-кво, заключающиеся в том, что две стороны Тайваньского пролива принадлежат одному и тому же Китаю. Именно США организовали проблемы, именно США создали кризис, и именно США продолжают нагнетать напряженность, сказал Ли.

Китай предпринял максимальные дипломатические усилия, чтобы избежать такого кризиса, навязанного Китаю. В то же время Китай никогда не потерпит никаких действий, которые ставят под угрозу основные интересы Китая и процесс национального возрождения. Мы никогда не потерпим создания напряженности, разжигания конфронтации и раскола в регионе, сказал Ли.

США не представляют весь мир, и приостановка Китаем переговоров с США по изменению климата не означает приостановки сотрудничества с развивающимся миром, сказал Ли. В ответ на заявление Шерман о том, что в сотрудничестве в области безопасности между Китаем и Соломоновыми островами отсутствует прозрачность, Ли сказал, что сотрудничество в области безопасности между Китаем и Соломоновыми островами основывается на взаимном уважении, равенстве и взаимной выгоде обеих сторон. Оно соответствует международному праву и практике, служит общим интересам Соломоновых островов и Тихоокеанских островных стран и способствует региональной стабильности и развитию, отметил Ли.

Напротив, трехстороннее партнерство в области безопасности, получившее название AUKUS между США, Великобританией и Австралией, не является ни открытым, ни прозрачным, что широко оспаривается островными странами Южной части Тихого океана и международным сообществом и еще раз доказывает, что обвинения США в адрес Китая являются «двойными стандартами».

Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И во время своего визита на Соломоновы острова в мае изложил принципы как полностью уважающие суверенитет Соломоновых островов, помогающие Тихоокеанскому островному государству в обеспечении его социальной стабильности и действующие параллельно с существующими региональными механизмами безопасности.