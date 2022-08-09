Москва, 9 августа, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Российские авиакомпании, вошедшие в санкционные списки Запада, начали разбирать авиалайнеры, чтобы обеспечить их запасными частями. Об этом 8 августа сообщило агентство Reuters.

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёты в международном аэропорту Симферополь

Как уточнил один из источников агентства в авиаотрасли, сейчас разбираются на запчасти самолеты Sukhoi Superjet 100 и практически новый Airbus A350, которые эксплуатирует «Аэрофлот».

Кроме того, было снято оборудование с самолётов Boeing 737 и Airbus A320 «Аэрофлота» для использования в качестве запчастей на авиалайнерах той же модели.

Отмечается, что на такой шаг авиакомпании идут в соответствии с рекомендациями правительства России. Из-за санкций в страну не поставляются запчасти от самолётов иностранного производства, поэтому авиакомпании используют часть авиалайнеров как доноры запчастей, чтобы гарантировать полноценную эксплуатацию остальных самолётов как минимум до 2025 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на замену самолётов типа Ан-2 и Ан-3 советского периода на Дальнем Востоке придет новый самолёт типа ЛМС-901 («Байкал»).