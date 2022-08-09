Пекин, , 07:15 — REGNUM Поскольку напряженность в Тайваньском проливе обострилась из-за провокационного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, слух о том, что некоторые китайские реликвии из Дворцового музея в Тайбэе будут перевезены в США и Японию для «защиты», вызвал возмущение общественности. Музей опроверг этот слух, но ему было трудно развеять опасения общественности, сообщает 8 августа газета Global Times.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Хотя это были слухи, неравнодушные граждане и пользователи Сети подняли тревогу по поводу возможного перемещения реликвий за границу с острова Тайвань, поскольку это будет не только большой катастрофой для китайской культуры, но и провокацией по отношению ко всей китайской нации. Пользователи также предупредили регионального лидера Цай Инвэнь и других сепаратистов на острове не должно быть «недостойных потомков».

В музее хранится множество сокровищ, большинство из которых были перевезены из Запретного города (Дворцового музея) в Пекине и других учреждений по всему материковому Китаю во время отступления Гоминьдана на остров после его поражения в гражданской войне в конце 1940-х годов. Эти реликвии сформировали одну из лучших в мире коллекций произведений искусства. По сообщениям СМИ, музей активно рассматривает вопрос о том, как «защитить свои сокровища» в случае военного конфликта.

В связи с тем, что Китай проводит военные учения вокруг острова после провокационного визита туда Пелоси, в Интернете циркулируют слухи о том, что власти Демократической прогрессивной партии (ДПП) готовятся забрать и переместить около 90 000 реликвий в США и Японию. Тема «Власти Тайваня готовятся передать США реликвии Дворцового музея в Тайбэе» была в тренде на китайской социальной медиа-платформы Sina Weibo, похожей 6 августа.

Реликвии являются культурным наследием 5000-летней истории Китая, и после отправки за границу их будет трудно вернуть, прокомментировали многие возмущенные пользователи Сети. Пользователи сети с острова Тайвань также выразили свое удивление по поводу сообщений о возможном перемещении.

Слухи появились после того, как 30 июля CNN сообщило, что «музей заявил, что в случае эвакуации он сосредоточится на спасении около 90 000 реликвий из своей 700-тысячной коллекции, отдавая приоритет артефактам более высокой ценности и тем, которые занимают меньше места». Согласно отчету, музей не раскрывает, где будут храниться эвакуированные предметы или как они будут туда транспортироваться.

Местные СМИ Тайваня опубликовали сообщение о том, что в конце июля музей провел учения по реагированию на военное время, в ходе которых основное внимание уделялось эвакуации его огромной коллекции экспонатов. Столкнувшись с возмущением общественности, музей 6 августа опроверг слухи об эвакуации как фейковые новости. Пользователь сети с острова Тайвань прокомментировал в аккаунте музея в Facebook, что опровержение их не убедило.

Коллекции музея будет лучше, если она останется там, где она есть, в случае «нападения с материковой части Китая», предположил бывший куратор музея Фэн Мин-чу, сообщают местные СМИ. Оставаться на месте — лучшее решение для древностей, и это единодушно мнение всех музейных пенсионеров, заявил Фэн.

Отправка реликвий за границу в случае чрезвычайной ситуации, безусловно, вызовет протесты как на материке, так и на острове Тайвань, заявил 8 августа Global Times заместитель директора Исследовательского центра коммуникационного права при Китайском университете политических наук и права Чжу Вэй. Он считает, что местные жители не поддержат такое решение.

Чжу призвал власти Тайваня и других сепаратистов на острове не быть «недостойными потомками». Чжу отметил, что даже если в будущем некоторые из реликвий будут вывезены сепаратистами за границу, Китай может вернуть их после национального воссоединения в соответствии с внутренними и международными законами. Общественное беспокойство по поводу переезда возросло с тех пор, как музей неоднократно отправлял некоторые хрупкие реликвии за границу для выставок, пока ДПП находилась у власти.

В начале 2019 года решение музея передать бесценный 1200-летний шедевр каллиграфии — «Хрупкий реквием моему племяннику», написанный Янь Чжэньцином во времена династии Тан (618-907) — японскому музею вызвало возмущение общественности, сообщает гонконгская газета South China Morning Post. Остров Тайвань был колонизирован Японией в течение почти полувека между 1895 и 1945 годами.