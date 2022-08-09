Оренбург, , 07:15 — REGNUM В Оренбургской области на реке Сакмара произошёл несчастный случай с ребёнком, сообщили 9 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Река Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

По данным ведомства, вечером 8 августа компания детей решила переплыть реку. Один мальчик начал тонуть. Самостоятельно вытащить его из воды приятели не смогли.

В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия. В поисках ребёнка задействованы водолазы аварийно-спасательной службы.

Стоит отметить, что с начала 2022 года (по состоянию на 11 июля) в регионе зафиксировано 15 происшествий на водоёмах. Погибли 17 человек, в том числе трое детей.