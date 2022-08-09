Тегеран, , 07:17 — REGNUM 8 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что окончательное соглашение на переговорах по возобновлению СВПД должно поддержать права Ирана и гарантировать устойчивое снятие санкций, действующих против страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хосейн Амир Абдоллахиян En.mfa.gov.ir

Он сделал это замечание во время телефонного разговора с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем, когда в Вене завершился текущий раунд переговоров.

Амир Абдоллахиан заявил, что иранская переговорная команда участвовала в переговорах с решимостью и серьезностью, представив конструктивные идеи для решения оставшихся вопросов.

Он также отметил, что иранская команда проинформировала координатора ЕС Энрике Мору о подходах и соображениях Исламской Республики в отношении выдвинутых им предложений, подчеркнув, что ожидается, что все стороны проявят решимость и серьезность для достижения окончательного текста соглашения.