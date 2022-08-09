Тегеран, , 07:17 — REGNUM 8 августа советник иранской группы по переговорам по ядерной программе написал в твиттере, что Европейский союз и другие стороны обсудили нерешенные вопросы в ходе текущего раунда переговоров в Вене (Австрия). По его словам, теперь все стороны должны принять решение о потенциальном окончательном тексте соглашения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Венские переговоры Https://www.irna.ir/

Мохаммад Маранди написал в своем твиттере: «Сторонами были обсуждены предложенные ЕС идеи наряду с другими предложениями по решению оставшихся вопросов. Иран продолжит конструктивное взаимодействие, изучив сегодняшние измененные предложения. Роль координатора имеет решающее значение, но решение о будущем окончательном тексте остается за всеми вовлечёнными сторонами».

Советник также написал еще один твит, в котором призвал Соединенные Штаты сыграть ответственную роль, чтобы проложить путь к возвращению к иранской ядерной сделке 2015 года, также известной как Совместный всеобъемлющий план действий.

Маранди написал в твиттере: «Мяч на американской площадке. Неспособность США выполнить обязательства и продолжение пагубного наследия Трампа требуют очень тщательно подобранного текста. Любое соглашение должно опираться на прочную основу, подкрепляться недвусмысленными формулировками и гарантировать беспрепятственное выполнение».

Ранее высокопоставленный представитель Европейского союза заявил, что переговоры в Вене по доработке проекта текста потенциального соглашения о возобновлении иранской ядерной сделки 2015 года подошли к концу.

Европейский чиновник сообщил корреспонденту IRNA на условиях анонимности, что делегации группы 4+1, а также Ирана и Соединённых Штатов вскоре покинут австрийскую столицу.