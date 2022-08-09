Тегеран, 9 августа, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Сборная Ирана заняла четвертое место на чемпионате Азии по регби 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 8 августа.

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Сборная Ирана выиграла две игры и проиграла еще две, впервые в своей истории заняв четвертое место. На чемпионате Азии по регби 2022 года иранские регбисты обыграли Пакистан и Казахстан, однако не смогли одолеть Таиланд и Афганистан.

В турнире приняли участие 16 команд из Азии.

В Джакарте (Индонезия) с 6 по 7 августа на регбийном поле GBK Rugby Field проходил женский и мужской чемпионат Азии по регби под названием Sevens Trophy 2022.

Чемпионат Азии по регби среди мужчин был впервые проведён в 1969 году как Азиатский турнир по регби-футболу (ARFT), являясь одним из старейших международных турниров по регби.