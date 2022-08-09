Тегеран, 9 августа, 2022, 09:11 — ИА Регнум. 8 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что за последние 24 часа от COVID-19 погибли 54 человека. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно данным, опубликованным министерством, общее число погибших в стране с начала пандемии по настоящее время составляет 142 515 человек. За последние 24 часа министерство зарегистрировало 3379 новых случаев заражения, в результате чего общее число случаев заражения в Иране достигло 7 443 801.

С начала пандемии 7 112 890 пациентов выздоровели или выписались из больниц. В настоящее время 1493 человека госпитализированы в отделения интенсивной терапии.

На данный момент 64 822 747 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, при этом 58 193 659 прошли повторную вакцинацию, а 30 310 275 получили третью или четвертую прививку.

Число новых ежедневных случаев заражения от респираторных заболеваний в Иране увеличилось за последние несколько недель.

Представители здравоохранения призывают людей носить маску в помещении и на открытом воздухе в районах, помеченных красным и оранжевым, которые обозначают регионы с высоким уровнем заражения.