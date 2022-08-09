Тегеран, , 07:24 — REGNUM 8 августа министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Исса Зарепур отбыл из Тегерана в Казахстан для дальнейшего продвижения двустороннего сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальному сайту министерства (ict. gov. ir), планируется, что министр ИКТ Ирана во главе делегации окажет содействие расширению сотрудничества с Казахстаном в области связи и информационных технологий, а также аэрокосмической промышленности.

Поездка соответствует политике администрации президента Ибрагима Раиси в стремлении улучшить технологические и экономические партнерские отношения со всеми государствами, в частности с соседними и региональными странами.

В ходе визита Зарепур проведет переговоры с Багдатом Муссиным, министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Ожидается, что встреча двух министров заложит основу для экспорта иранских товаров и услуг, связанных с информационно-коммуникационными технологиями, на казахстанский рынок.

В ходе двухдневного визита иранский министр также планирует принять участие в заранее запланированных встречах между руководителями и экспертами аэрокосмической промышленности обеих стран.