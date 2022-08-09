Тегеран, 9 августа, 2022, 07:24 — ИА Регнум. 8 августа министр информационных и коммуникационных технологий Ирана ИссаЗарепур отбыл из Тегерана в Казахстан для дальнейшего продвижения двустороннего сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Согласно официальному сайту министерства (ict. gov. ir), планируется, что министр ИКТ Ирана во главе делегации окажет содействие расширению сотрудничества с Казахстаном в области связи и информационных технологий, а также аэрокосмической промышленности.

Поездка соответствует политике администрации президента Ибрагима Раиси в стремлении улучшить технологические и экономические партнерские отношения со всеми государствами, в частности с соседними и региональными странами.

В ходе визита Зарепур проведет переговоры с БагдатомМуссиным, министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Ожидается, что встреча двух министров заложит основу для экспорта иранских товаров и услуг, связанных с информационно-коммуникационными технологиями, на казахстанский рынок.

В ходе двухдневного визита иранский министр также планирует принять участие в заранее запланированных встречах между руководителями и экспертами аэрокосмической промышленности обеих стран.