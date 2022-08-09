Тегеран, , 07:35 — REGNUM 8 августа посольство Ирана в Кабуле категорически осудило недавние террористические нападения, призвав временное правительство Афганистана предотвратить подобные инциденты. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

Посольство Исламской Республики Иран опубликовало сообщение в своем твиттере, подчеркнув, что Иран решительно осуждает недавние террористические инциденты, которые привели к гибели и ранениям множества афганцев, которые оплакивали годовщину мученической смерти третьего шиитского имама Хусейна и его сподвижников.

«Временному правительству Афганистана настоятельно рекомендуется принять меры безопасности для предотвращения подобных инцидентов в будущем», — подчеркивается в сообщении.

Два отдельных взрыва в западных районах столицы Кабула привели к гибели и ранениям нескольких афганцев в 5 и 6 августа.

Экстремистская группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступила с двумя заявлениями, взяв на себя ответственность за теракты.