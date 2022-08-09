Тегеран, 9 августа, 2022, 10:09 — ИА Регнум. 8 августа Иран решительно осудил провокационный акт осквернения священного Корана и оскорбления исламских святынь перед Исламским центром Гамбурга (Германия). Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил, что данный оскорбительный шаг является вопиющим примером подстрекательства к мятежу и распространения ненависти, что категорически осуждается всеми мусульманами, монотеистами и верующими в сосуществование и диалог между религиями.

Предупреждая о рискованных последствиях таких аморальных действий, пресс-секретарь отметил, что такого рода святотатство против исламских святынь является еще одним аспектом экстремизма и насилия.

«Превентивные и решительные меры входят в обязанности правительств, которые утверждают, что защищают права человека, свободу и демократию», — заявил он.

Иранский дипломат призвал правительство Германии к ответственности в связи с таким прискорбным событием, подчеркнув, что Исламская Республика Иран ожидает немедленной, жесткой и четкой реакции Германии на действия элементов, совершивших такие оскверняющие действия.