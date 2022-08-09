Иран осудил осквернение исламских святынь в Гамбурге
Тегеран, 9 августа, 2022, 10:09 — ИА Регнум. 8 августа Иран решительно осудил провокационный акт осквернения священного Корана и оскорбления исламских святынь перед Исламским центром Гамбурга (Германия). Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.
Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил, что данный оскорбительный шаг является вопиющим примером подстрекательства к мятежу и распространения ненависти, что категорически осуждается всеми мусульманами, монотеистами и верующими в сосуществование и диалог между религиями.
Предупреждая о рискованных последствиях таких аморальных действий, пресс-секретарь отметил, что такого рода святотатство против исламских святынь является еще одним аспектом экстремизма и насилия.
«Превентивные и решительные меры входят в обязанности правительств, которые утверждают, что защищают права человека, свободу и демократию», — заявил он.
Иранский дипломат призвал правительство Германии к ответственности в связи с таким прискорбным событием, подчеркнув, что Исламская Республика Иран ожидает немедленной, жесткой и четкой реакции Германии на действия элементов, совершивших такие оскверняющие действия.