Тегеран, 9 августа, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Юношеская и женская сборные Ирана по тхэквондо заняли 2-е место на чемпионате в Софии (Болгария). Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 8 августа.

Nizam Uddin Тхэквондо

Чемпионат мира по тхэквондо среди юниоров 2022 года в Софии начался 2 августа при участии 786 чемпионов по тхэквондо из 91 страны мира в Многофункциональном спортивном зале Софии. По итогам шести дней соревнований иранские юношеская и женская команды заняли 2-е место в мире.

В соревнованиях девушек сборная Южной Кореи завоевала пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали, набрав 718 очков и завоевав титул чемпиона мира. Сборная Ирана, состоявшая из восьми человек, завоевала две золотые и две серебряные медали, набрав 370 очков и заняв второе место среди команд. Таиланд завоевал одну золотую и одну бронзовую медали, оказавшись третьим в числе лучших команд.

В мужской секции иранская команда из пяти человек добилась великолепного результата, поскольку завоевала четыре золотые медали, набрала 509 очков и достигла статуса второй лучшей команды мира.