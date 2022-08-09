Тегеран, , 07:53 — REGNUM 8 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и его ливанский коллега Абдалла Бу Хабиб в телефонном разговоре обменялись мнениями о событиях в секторе Газа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Амир Абдоллахиан и Бу Хабиб обсудили агрессивные и преступные действия израильского режима, в частности его нападения на сектор Газа, в результате которого многие гражданские лица, включая беззащитных женщин и детей, погибли или получили ранения.

Министры иностранных дел двух стран в своем телефонном разговоре также сосредоточили внимание на других вопросах, включая двусторонние связи и сотрудничество, а также продолжающиеся в Вене ядерные переговоры по отмене антииранских санкций.

В связи с этим Бу Хабиб выразил надежду, что всем вовлечённым сторонам венских переговоров удастся достичь оптимального и долгосрочного соглашения.