Тегеран, , 07:41 — REGNUM 8 августа официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани передал соболезнования своей страны кубинскому народу в связи с недавним пожаром на складе топлива.

Пожар skeeze

Иранский дипломат выразил сочувствие кубинскому народу и правительству, а также семьям погибших. Он также отметил, что Иран готов оказать дружественному государству поддержку в связи с произошедшим.

Как сообщило агентство IRNA, катастрофа произошла после того, как молния ударила в резервуар для хранения топлива в Матансасе и вызвала мощное возгорание. Второй резервуар для хранения взорвался на следующий день (6 августа) после распространения пожара.

По данным кубинских властей, по меньшей мере один человек погиб и более 120 получили ранения. Более дюжины пожарных остаются пропавшими без вести.