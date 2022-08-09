Тегеран, , 07:25 — REGNUM 7 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что ядерному оружию нет места в доктрине Исламской Республики, так как оно противоречит ее политике и религиозным убеждениям. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Амир Абдоллахиан сделал это замечание во время телефонного разговора с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем, когда они обсуждали международные события, включая последнюю израильскую агрессию в секторе Газа и продолжающиеся переговоры в Вене по возобновлению иранской ядерной сделки и снятию санкций с Тегерана.

В ответ на призыв Гутерриша к достижению соглашения в Вене высокопоставленный иранский дипломат сослался на фетву (исламский указ), изданную Верховным лидером Исламской революции аятоллой Сейедом Али Хаменеи, которая запрещает применение ядерного оружия.

Иранский представитель отметил, что ядерному оружию нет места в доктрине Ирана ввиду его противоречия политике и религиозным убеждениям страны. Он также подчеркнул, что сегодня мир сталкивается с хрупкими и чувствительными условиями, когда речь заходит о глобальном мире и безопасности.

Амир Абдоллахиан заявил, что международный договор о нераспространении ядерного оружия является результатом поиска баланса, однако некоторые страны придерживаются избирательного подхода к нему.