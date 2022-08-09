Майминский район, Алтай, , 07:01 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 102 пациента. Всего за время пандемии коронавирус победили 34 478 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 35 528. За сутки выявлен 41 новый носитель, диагноз подтвердился у жителей Майминского, Усть-Коксинского, Усть-Канского и других районов, а также Горно-Алтайска.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 673, в том числе 623 — от COVID-19, 50 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчётные сутки — 440, за весь период – 489 563», — добавили в оперштабе.