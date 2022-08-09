Челябинск, , 07:00 — REGNUM Дым от бушующих в Югре природных пожаров добрался до Челябинской области. Об этом сообщает региональное минэкологии.

Смог

Так, запах гари фиксируют в Свердловской, Курганской и Челябинской областях. Кроме того, в Челябинской области отмечается слабый ветер. Это приводит к скоплению загрязняющих веществ в воздухе. Источниками выбросов этих веществ являются автотранспорт и промышленные предприятия. Кроме того, по восточной периферии антициклона распространяются дымные шлейфы очагов природных пожаров из ХМАО.

«Мелкодисперсные продукты горения — попросту говоря, дым — могут частично проникать на территорию Челябинской области», — говорится в сообщении.

8 августа на жители Челябинска жаловались на густой смог и запах гари. Тем временем Гидрометцентр сообщает, что слабый ветер будет в регионе по крайней мере до 10 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре уже несколько дней подряд тиушат природные пожары.