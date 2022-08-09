Пекин, , 07:00 — REGNUM Сброс Японией воды, загрязненной ядерными веществами с АЭС «Фукусима», в океан окажет влияние на экологию океана, безопасность продуктов питания и здоровье людей, а Япония приняла такое одностороннее решение без проведения всесторонних переговоров с соседними странами или международными организациями, что является безответственным и аморальным, заявил посол Китая по вопросам разоружения Ли Сун на Десятой конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора, выразив серьезную озабоченность по поводу связанных с этим вопросов, сообщает 9 августа газета Global Times.

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Одностороннее решение Японии сбросить загрязненную ядерным веществом воду с АЭС «Фукусима» в океан принято исключительно из соображений собственных экономических издержек. Япония не прибегла ко всем возможным способам решения этой проблемы и не провела полномасштабных переговоров с соседними странами. Такой эгоистичный шаг заключается в том, чтобы переложить риск на международное сообщество. По словам Ли, люди в Японии, Китае, Южной Корее, России и островных странах Тихого океана выразили свою озабоченность.

Японские регулирующие органы одобрили план сброса загрязненной ядерным веществом воды Фукусимы в море, что вызвало опасения по поводу безопасности у международного сообщества и соседних стран. Ли отметил, что международное сообщество уделяет большое внимание вопросам законности японского плана сброса воды, достоверности данных, эффективности оборудования для обеззараживания и влияния на окружающую среду.

Международное агентство по атомной энергии не пришло к окончательному выводу по оценке плана Японии, но дало Японии много предложений по улучшению. Но, к сожалению, Япония намеренно пренебрегла этим и продолжала продвигать свои планы. По словам Ли, такие шаги — это не то, что должна предпринимать ответственная страна.

Сброс загрязненной ядерным оружием воды с АЭС «Фукусима» в океан — это не внутреннее дело Японии, и Япония должна отреагировать на глобальные проблемы и вернуться на путь общения со сторонами, разделяющими озабоченность. Она должна прекратить насильственно продвигать план сброса, сказал Ли.

Япония должна обеспечить открытое, прозрачное, научное и безопасное обращение с водой, а также принять альтернативные планы и принять надзор Международного агентства по атомной энергии, сказал Ли, отметив, что это пробный камень для проверки того, может ли Япония эффективно выполнять свои обязанности.