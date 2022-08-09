Вашингтон, , 06:59 — REGNUM Китай приостанавливает сотрудничество по вопросам климата с США, но продолжает свою борьбу с изменением климата вместе с другими странами. Об этом посол КНР в США Цинь Ган 8 августа заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

Изменение климата

Ранее высокопоставленные сотрудники американской администрации, в частности, спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри, обвинили КНР в том, что своим решением приостановить китайско-американское сотрудничество по климату Китай якобы «наказывает» весь мир.

Цинь Ган «Но США — это не весь мир. Китай останется приверженным своим целям в сфере климата и продолжит активно участвовать в международном сотрудничестве по климату, как мы всегда это делали».

Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин и дальше будет «оказывать посильную поддержку другим развивающимся странам», а также вносить посильный вклад «в глобальные меры реагирования» на угрожающее планете изменение климата.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель США по вопросам климата Джон Керри заявил о своём разочаровании решением Китая приостановить двустороннее сотрудничество по климату, которое было принято Пекином после посещения Тайваня спикером нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси. «Безответственным шагом» со стороны КНР приостановку сотрудничества по ряду важнейших пунктов назвал также глава Госдепа Энтони Блинкен.

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