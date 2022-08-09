Кемерово, , 07:00 — REGNUM В Кемеровской области по данным на 9 августа на лечении из-за коронавируса находятся 1744 пациента. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 190 новых носителей коронавируса. За это же время 174 человека выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 169 168 случаев заражения коронавирусом, 164 888 человек выздоровели, 2536 пациентов скончались.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным на 8 августа на лечении находился 1731 пациент с коронавирусом. За сутки было выявлено 193 носителя коронавируса.

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