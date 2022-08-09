Кемерово, 9 августа, 2022, 07:00 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на 9 августа на лечении из-за коронавируса находятся 1744 пациента. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 190 новых носителей коронавируса. За это же время 174 человека выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 169 168 случаев заражения коронавирусом, 164 888 человек выздоровели, 2536 пациентов скончались.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным на 8 августа на лечении находился 1731 пациент с коронавирусом. За сутки было выявлено 193 носителя коронавируса.

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