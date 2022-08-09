Херсон, 9 августа, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Диверсанта, разбрасывавшего запрещённые противопехотные мины «Лепесток» и «маячки» для наведения ударов артиллерии по гражданским объектам, задержали российские силовики в Херсоне. Об этом 9 августа сообщило РИА Новости.

Иван Шилов, ИА REGNUM Херсон

Выявить диверсанта и задержать помогла его супруга, которая полностью поддерживает спецоперацию и была удивлена рассказам мужа о том, что начальство якобы даёт указания явно антироссийского характера. В частности, речь шла о разбрасывании «маячков» для артиллерии.

При задержании силовики ликвидировали помощника диверсанта, его самого удалось задержать, невзирая на отчаянное сопротивление. В процессе дальнейшего общения с силовиками задержанный указал на схрон с оружием, где были найдены две противопехотные гранаты со взрывателями и боеприпасы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Херсонской области спецназом Росгвардии были обнаружены два тайника с оружием, принадлежавшие украинским диверсантам.